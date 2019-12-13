«Это было очень тяжело»: Модель Анна Лисовская рассказала о жизни в СИЗО

Освободившаяся из СИЗО модель Анна Лисовская, обвиняемая в попытке совращения несовершеннолетней, в беседе с 5-tv.ru рассказала о жизни в заключении и поделилась планами на ближайшее будущее.

По словам девушки, она все еще не может поверить, что находится на свободе. Полтора года, проведенные в неволе, дались Анне Лисовской очень тяжело, в особенности в моральном плане.

«На самом деле я просто еще не могу поверить, что мне не нужно держать руки за спиной и мне не нужно выходить сегодня на вечернюю проверку. Мне кажется, что это просто сон потому, что я почти полтора года я провела в СИЗО. Это было очень для меня тяжело, прежде всего морально. Сейчас я в полном восторге и мне сложно описать свои эмоции», — сказала модель.

Анна Лисовская призналась, что за время заключения у нее не было конфликтов — ни с сокамерницами, ни с администрацией изолятора. Девушка рада тому, что жизнь в СИЗО ее многому научила. Ее моральные ценности за время, проведенное в застенках, естественным образом, изменились.

Модель подчеркнула, что нахождение в заключении ее не сломало. Анна Лисовская занималась самообразованием, в том числе много читала и рисовала. Сейчас девушка настроена адаптироваться к нормальной жизни — с Instagram и телефоном. Самое важное для нее сейчас — увидеть и обнять мать.

«Самое важное я для себя поняла, что никакие материальные ценности так не важны, как улыбка матери. Маму я не видела полтора года и сейчас для меня самое важно — увидеть маму. Просто ее обнять, поцеловать и сказать, что сильно люблю», — сказала Анна Лисовская.

Девушка подчеркнула, что твердо намерена отстаивать свою невиновность в предстоящих судебных заседаниях.

В 2016 году Анна Лисовская обвинила сына бизнесмена Константина Шарыго Александра в избиении и изнасиловании. 24 летний мужчина был арестован и провел почти год в СИЗО. При это девушка заявляла, что даже находясь в заключении, он продолжал ей угрожать.

Однако затем проблемы с законом начались и у нее самой. Шарыго-старший обвинил Лисовскую в попытке совратить его младшую несовершеннолетнюю дочь, которой модель якобы отправляла порнографические снимки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обвиненную в совращении подростка модель Анну Лисовскую выпустили из СИЗО.