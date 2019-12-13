Лидеры ЕС приняли политическое решение о продлении на полгода санкций против РФ

Лидерами европейских стран в ходе саммита в Брюсселе было принято политическое решение о продлении на шесть месяцев экономических ограничительных мер в отношении России. Срок действия данных санкций истекал 31 января 2020 года, сообщает ТАСС.

«Саммит ЕС одобрил продление санкций против России», — цитирует агентство представителя Евросовета Баренда Лейтса.

По данным источника в делегации одной из стран ЕС, решение о продлении так называемых мер воздействия было принято на основе информации о выполнении Минских соглашений по итогам переговоров лидеров «нормандской четверки» в Париже.

«Макрон (президент Франции — Прим.ред.) и Меркель (канцлер Германии — Прим.ред.) очень кратко проинформировали о ходе реализации Минских договоренностей, после чего было принято решение вновь продлить ограничительные меры в отношении Москвы», — сообщил источник ТАСС.

Отмечается, что в ближайшие две недели данное политическое решение должно быть формализовано, после чего вступит в законную силу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США расширили санкции против России из-за киберпреступлений.