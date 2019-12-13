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Четверо детей и двое взрослых погибли в результате пожара в Алтайском крае

, 6:21 | Василий Заика Видео 45

Возгорание в частном доме в селе Глубокое Завьяловского района произошло утром 13 декабря.

Фото: МЧС РФ

Четверо детей и двое взрослых погибли в результате пожара в частном доме в селе Глубокое Завьяловского района Алтайского края. Как стало известно 5-tv.ru, возгорание в жилом строении произошло утром 13 декабря.

К моменту прибытия на место происшествия пожарных расчетов дом полыхал открытым пламенем. Брандмейстеры боролись с огнем на протяжении полутора часов. Впоследствии на пепелище были обнаружены тела шестерых погибших.

В настоящий момент следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. По одной из версий причиной трагедии могло стать нарушение правил эксплуатации печного отопления. Региональный СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело погибшего найдено после пожара на «Адмирале Кузнецове».

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