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Умер известный дирижер Марис Янсонс

, 12:06 | Ниса Мурзанаева 62

Музыкант скончался на 77-м году жизни.

Фото: ТАСС/imago stock&people

Советский и российский дирижер, народный артист РФ Марис Янсонс скончался на 77-м году жизни. О том, что знаменитый маэстро умер, рассказали его друзья, сообщает ТАСС. Причины смерти звезды пока не называются.

Марис Янсонс считается одним из выдающихся дирижеров нашего времени. Артист родился в Риге и получил образование в Ленинградской консерватории. Несколько лет он руководил немецким симфоническим оркестром Баварского радио.

В 2007 году Марис Янсонс был признан дирижером года по версии премии ECHO Klassik. В 2011 маэстро был удостоен звания «Дирижер года» редакцией журнала «Opernwelt». В 2013 году артисту торжественно вручили премию Эрнста фон Сименса — одну из высочайших наград в сфере музыки. Весной 2018 года Янсонс получил премию Леони Соннинг — главная награда музыкантов в Дании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что скончался известный поэт и редактор журнала «Юность» Валерий Дударев.

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