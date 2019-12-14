  1. Пятый канал
  4. «Черт-те что и сбоку бантик»: Мирослава Карпович в странном наряде напомнила юзерам Джокера

«Черт-те что и сбоку бантик»: Мирослава Карпович в странном наряде напомнила юзерам Джокера

, 4:45 | Валентин Черников Фото 23

Старшенькая из «Папиных дочек» восхитила поклонников снимком в необычном образе, стилизованном под наряды советских времен.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @m1r0slava_karpovich

Фото Мирославы Карпович в антураже советского времени восхитило ее поклонников в Instagram. Звезда ситкома «Папины дочки» словно перенеслась на полвека назад. Вокруг нее ковры, деревянные кресла, старые чемоданы, торшер, телефонный аппарат с диском и популярная в СССР радиола «Ригонда». Сама актриса позирует посреди комнаты в парике, в ярко-алом пиджаке, желтых брюках с отливом и с большим бирюзовым бантом на шее.

«Собралась на бал», — пошутила Карпович и привела на английском цитату из песни британской нью-рейв группы Trash Fashion, означающей в переводе: «Много людей в комнате, распространяющих любовь и слушающих музыку».

Instagram @m1r0slava_karpovich

Подписчики были удивлены яркому образу звезды и сравнили ее с куклой из магазина и главным героем фильма «Джокер». Некоторые обратили внимание на длинные ноги светской львицы. А кто-то погрузился в воспоминания о детстве, протекающем в советский период.

«Как кукла с магазина»;

«Супер-пупер»!

«Вот это длина ног!»

«Чем-то костюм Джокера напоминает. Но тебе очень идет!» — написали пользователи.

Впрочем, нашлись и те, кто не оценил наряд теледивы.

«Из серии „черт-те что и сбоку бантик“. Но тебе хорошо», — возмутился один из комментаторов.

Ранее 5-tv.ru писал, что полуобнаженная Карпович предложила придумать подпись к ее фото.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
62.55
-0.68 69.86
-0.57
Гороскоп на 14 декабря: Влияние Сатурна поможет избежать неприятностей

Последние новости

5:07
Верка Сердючка выпустила песню после многолетнего перерыва
4:45
«Черт-те что и сбоку бантик»: Мирослава Карпович в странном наряде напомнила юзерам Джокера
4:26
Как переутомление на работе влияет на здоровье человека
4:01
Украинского депутата заподозрили в изнасиловании школьницы
3:39
«Ты простота, ты крепость, ты ушла»: Коллега об умершей дочери Льва Дурова Екатерине
3:23
Экс-депутат Госдумы РФ Максакова готовится переехать из Украины в США

Сейчас читают

Гороскоп на 14 декабря: Влияние Сатурна поможет избежать неприятностей
«На кого же нас бросаете?»: Лиза и Гарри Галкины сообщили, что улетают
Жена внука Аллы Пугачевой показала, в каком виде ходит на даче — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]