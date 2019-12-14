«Черт-те что и сбоку бантик»: Мирослава Карпович в странном наряде напомнила юзерам Джокера

Фото Мирославы Карпович в антураже советского времени восхитило ее поклонников в Instagram. Звезда ситкома «Папины дочки» словно перенеслась на полвека назад. Вокруг нее ковры, деревянные кресла, старые чемоданы, торшер, телефонный аппарат с диском и популярная в СССР радиола «Ригонда». Сама актриса позирует посреди комнаты в парике, в ярко-алом пиджаке, желтых брюках с отливом и с большим бирюзовым бантом на шее.

«Собралась на бал», — пошутила Карпович и привела на английском цитату из песни британской нью-рейв группы Trash Fashion, означающей в переводе: «Много людей в комнате, распространяющих любовь и слушающих музыку».

Instagram @m1r0slava_karpovich

Подписчики были удивлены яркому образу звезды и сравнили ее с куклой из магазина и главным героем фильма «Джокер». Некоторые обратили внимание на длинные ноги светской львицы. А кто-то погрузился в воспоминания о детстве, протекающем в советский период.

«Как кукла с магазина»;

«Супер-пупер»!

«Вот это длина ног!»

«Чем-то костюм Джокера напоминает. Но тебе очень идет!» — написали пользователи.

Впрочем, нашлись и те, кто не оценил наряд теледивы.

«Из серии „черт-те что и сбоку бантик“. Но тебе хорошо», — возмутился один из комментаторов.

Ранее 5-tv.ru писал, что полуобнаженная Карпович предложила придумать подпись к ее фото.