«Богиня секса»: Анастасия Макеева сфотографировалась в майке на голое тело

Обворожительная Анастасия Макеева выглядит гораздо моложе своих лет. Актриса с удовольствием участвует в съемках и демонстрирует подписчикам новые и красочные снимки. Результаты новой фотосессии «с перчинкой» Макеева выложила в Instagram.

Несмотря на то, что на дворе уже прохладный декабрь, красавица Анастасия показала поклонникам настоящую осеннюю сказку. Актриса на фоне алой листвы выглядит, словно королева.

«Осень без приукрас от природы так прекрасна и попробуйте со мной не согласиться», — шутливо пригрозила знаменитость.

Instagram @makeevan

Роскошные локоны струятся по плечам Анастасии, яркая помада вместе с лучезарной улыбкой делают ее черты лица еще более выразительными. Образ артистка дополнила накидкой с меховой оторочкой.

Казалось бы, «лук» можно было придумать куда интересней, но кокетка-Макеева умеет интриговать фанатов. На фото знаменитость позирует в майке на голое тело — аппетитный бюст Анастасии поклонники не смогли оставить без внимания.

«Очень сочно»;

«Богиня секса»;

«Секси», — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Макеева восхитила поклонников роковым образом.