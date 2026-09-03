Путин заявил о рекордно низкой безработице на Дальнем Востоке

Уровень безработицы на Дальнем Востоке снизился в четыре раза за последние годы и достиг рекордно низкого для региона показателя. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

Глава государства отметил, что в дальневосточных регионах создаются новые рабочие места, а доходы жителей в ряде случаев превышают средние показатели по стране.

«Еще 20 лет назад уровень безработицы в Дальневосточном федеральном округе составлял около 8%, тогда как по России в целом был на процент ниже», — сказал Путин.

По словам президента, в то время на ситуацию влияли последствия 1990-х годов, когда жителям региона было сложно найти перспективную и хорошо оплачиваемую работу.

«За прошедшее время безработица на Дальнем Востоке снизилась в четыре раза. В текущем году она составляет 2,2%, то есть как и в среднем по стране. Такой показатель безработицы рекордно низкий для региона», — заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что сегодня на Дальнем Востоке сформирован фундамент для дальнейшего экономического роста, а развитие региона сопровождается созданием эффективных рабочих мест.

Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2026 — прямая трансляция

С 1 по 4 сентября во Владивостоке проходит XI Восточный экономический форум. Ключевая тема в этом году— «Дальний Восток — развитие во благо людей». Она напрямую связана с одним из приоритетных направлений обновленной стратегии социально-экономического развития макрорегиона на период до 2030 года (с прогнозом до 2036 года) — повышением качества жизни населения. Разработка документа ведется по поручению президента Владимира Путина.

Новая стратегия включает пять основных блоков: устранение инфраструктурных ограничений, запуск нового инвестиционно-технологического цикла, развитие научно-технологического потенциала, создание благоприятных условий для жителей Дальнего Востока и меры по климатической адаптации.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.