Как переутомление на работе влияет на здоровье человека

Эксперты Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья выяснили, как переутомление влияет на здоровье человека. Результаты эксперимента показали, что у людей, которые чувствуют усталость более 24 часов в неделю, наблюдается высокая вероятность развития заболеваний, пишет RT.

По данным специалистов, риску ухудшения здоровья подвергаются 50% женщин и 30% мужчин. Согласно исследованию, у тех, кто испытывает перенапряжение, высокие шансы получить проблемы со зрением (67% женщин, 57% мужчин), заболевания эндокринной системы (56% женщин, 40% мужчин), а также сердечно-сосудистой системы (30% женщин и 29% мужчин).

По словам респондентов, основной причиной переутомления является эмоциональное напряжение, связанное с ответственностью.

Ученые выяснили, что те, кто больше всего устает на работе, болеют чаще. В среднем они утрачивают трудоспособность почти на 25 дней в году. Среди профессий с высоким риском профессионального утомления — врачи, медсестры, учителя и офисные работники.

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