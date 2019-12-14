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Как переутомление на работе влияет на здоровье человека

, 4:26 | Алиса Старжевская Видео 24

Сильная усталость способствует развитию заболеваний органов зрения, эндокринной и сердечно-сосудистой системы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / uwe umstätter, Jodi & Jake, Phil Boorman, Franz Waldhäusl, K. Thomas, Denis Meyer

Эксперты Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья выяснили, как переутомление влияет на здоровье человека. Результаты эксперимента показали, что у людей, которые чувствуют усталость более 24 часов в неделю, наблюдается высокая вероятность развития заболеваний, пишет RT.

По данным специалистов, риску ухудшения здоровья подвергаются 50% женщин и 30% мужчин. Согласно исследованию, у тех, кто испытывает перенапряжение, высокие шансы получить проблемы со зрением (67% женщин, 57% мужчин), заболевания эндокринной системы (56% женщин, 40% мужчин), а также сердечно-сосудистой системы (30% женщин и 29% мужчин).

По словам респондентов, основной причиной переутомления является эмоциональное напряжение, связанное с ответственностью.

Ученые выяснили, что те, кто больше всего устает на работе, болеют чаще. В среднем они утрачивают трудоспособность почти на 25 дней в году. Среди профессий с высоким риском профессионального утомления — врачи, медсестры, учителя и офисные работники.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские медики рассказали, чем полезна хурма.

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