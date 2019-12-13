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Судьба Brexit решается в Великобритании

, 14:20 Эфирная новость 36

Стали известны предварительные итоги внеочередных парламентских выборов — партия Бориса Джонсона одержала уверенную победу.

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Фото, видео: Reuters / Dylan Martinez; 5-tv.ru

Тема:
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В Великобритании решается судьба Brexit. Известны предварительные итоги внеочередных выборов в парламент. ЕС ждет официальных результатов, а сторонники премьер-министра Бориса Джонсона уже празднуют победу. Интерес к этим выборам у британцев колоссальный. Накануне к избирательным участкам по всей стране выстроились огромные очереди. Главный конкурент премьера лейборист Джереми Корбин уже признал поражение.

Из Лондона передает Анна Елисеева.

Борис Джонсон празднует — консерваторы одержали самую убедительную победу за последние 30 с лишним лет! Лейбористы потерпели сокрушительное поражение. Джереми Корбин объявил о том, что не будет больше участвовать в выборах. Его противники злорадствуют — лидер оппозиции отправляется на свалку истории.

Более 360 кресел в парламенте — абсолютный рекорд для консерваторов со времен Маргарет Тэтчер! Это первая реакция Бориса Джонсона, который решил отметить успех в компании эксцентричного, как и он сам, персонажа улицы Сезам.

«Это исторические выборы, которые дают нам возможность воплотить в жизнь волю британского народа, изменить эту страну к лучшему. И это то, что мы начнем делать завтра. Нет, уже сегодня!» — сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Совпадение или нет, но точно такой же человек в красном костюме пытался атаковать главного оппонента Джонсона — Джереми Корбина — по пути в избирательный участок. Сейчас на лейбористов больно смотреть — их результат худший почти за век. Корбин воспринял это как личное поражение и всю дорогу до штаба не поднимал головы и сторонился журналистов.

«Мы еще обсудим и проанализируем результаты этих выборов. Пока я остаюсь руководителем нашей партии. Но к следующим выборам я уже вас не поведу», — сказал лидер британской оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин.

Еще одним сюрпризом на выборах стала колоссальная явка. И немалую роль в этом сыграла страсть жителей к пиву. Свою агитационную кампанию развернули крупнейшие пабы Британии — обещали бесплатную пинту напитка всем, кто придет голосовать.

А еще избирательные участки неожиданно атаковали кошки. Возможно потому, что одним из кандидатов был кот Стэн — ярый противник Brexit. Из политиков только мэр Лондона и сам Борис Джонсон решили не нарушать традицию и взяли с собой псов.

После победы Бориса Джонсона политическое шоу в Британии разгорается еще ярче. Кроме выхода из Евросоюза, жители теперь ждут, выполнит ли свое пикантное обещание лидер шотландских националистов.

«Если мы наберем больше 50 голосов, я нырну голой в озеро Лох-Несс!» — обещала глава Консервативной партии Шотландии Рут Дэвидсон.

Для кого-то выборы вообще завершились истерикой и душевными травмами. Глава либерал-демократов чуть не расплакалась, уступив место в парламенте кандидату от Шотландской национальной партии. Чем дала ее лидеру Николе Стерджен повод позлорадствовать.

Сохранить самообладание сейчас сложно всем. Ведь нынешний итог выборов означает одно — Великобритания теперь точно выходит из ЕС. Прошлый состав парламента сделку Джонсона не одобрил, он устроил его переизбрание и нынешний парламент уж точно даст добро. Премьер даже говорит точные даты.

«Мы выйдем из ЕС 31 января. Никаких „если“, никаких „но“», — пообещал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Впрочем, свою бочку дегтя Джонсон получит. Покидая Евросоюз, Королевство грозит развалиться на части. Первый министр Шотландии намерена устроить референдум и спросить у шотландцев — а нужна ли им Великобритания?

Тема:
Выход Британии из Евросоюза 89
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