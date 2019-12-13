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Истязание лошадиным ржанием закончилось уголовным делом в Нижнем Новгороде

, 15:21 Эфирная новость 36

Два года подряд житель многоквартирного дома мучил соседей, включая запись с конским голосом.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Justus de Cuveland; 5-tv.ru

В Нижнем Новгороде на мужчину, который мучил соседей лошадиным ржанием, завели уголовное дело. Статья серьезная — «Истязание двух и более лиц». Срок по ней — от трех до семи лет.

А все потому, что полицейские установили: подозреваемый включал запись с конским голосом, делал погромче и тем самым причинял психические страдания окружающим. В первую очередь семье, живущей этажом выше. Впрочем, сам мужчина говорит, что это они его довели — топали рано утром. Причем запись борец за тишину включал по расписанию: по вечерам в будни и с утра до ночи по выходным. И так два года подряд.

Ранее суд уже штрафовал звукового мстителя на пять тысяч рублей, но это не помогло.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что страдающая глухотой петербурженка обвинила брата в многолетних истязаниях.

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