  1. Пятый канал
  4. Страдающая глухотой петербурженка обвинила брата в многолетних истязаниях

Страдающая глухотой петербурженка обвинила брата в многолетних истязаниях

, 18:50 | Василий Заика Эксклюзивное видео 197

По словам Ангелы Михайловой, близкий родственник впервые проявил к ней агрессию в 2005 году.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: 5-tv.ru

Страдающая глухотой жительница Петербурга Ангела Михайлова обвинила родного брата в многолетних истязаниях. По словам 19-летней девушки, впервые близкий родственник проявил к ней агрессию в 2005 году. Тогда старший брат швырнул в лицо пятилетнему ребенку молоток и травмировал челюсть.

Спустя три года парень разбил сестре голову обогревателем. Позднее он стал истязать родственницу еще более изощренно.

Недавно Ангела Михайлова вновь подверглась агрессии со стороны 20-летнего брата. По ее словам, молодой человек угрожал убийством и кинулся с ножом.

«Он схватил меня за волосы, ударил об пол, а потом провел головой, из-за чего у меня остались ссадины. Затем он взял нож и ударил меня один раз, во второй раз я пыталась удержать его руки, но он сильнее меня, он выше меня. Я всего лишь маленькая девушка. В итоге, когда я пыталась защититься, он порезал мне палец и все же нанес ножевое ранение», — сказала Ангела.

В настоящее время пострадавшая петербурженка находится в одной из городских больниц. Девушка написала заявление в полицию, в котором изложила историю своих многолетних мучений. Ангела Михайлова утверждает, что ее брат имеет психические отклонения и проходил лечение в специализированной клинике.

По словам девушки, ей практически не к кому обратиться за помощью. Отец Ангелы Михайловой находится в преклонном возрасте и живет в доме престарелых. Ее мать якобы покрывает деяния сына или попросту игнорирует вопиющую ситуацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Жириновский предложил изменить пределы разрешенной самообороны.

Читайте также

Мужчина набросился с ножом на врача Псковской областной детской больницы

Суд арестовал подозреваемого в стрельбе из автомата в Петербурге
+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.76
0.05 70.31
-0.21
Гороскоп на 25 ноября: Луна в Скорпионе добавит беспокойства всем без исключения

Последние новости

21:15
Задержан подозреваемый в нападении с ножом на врача Псковской детской больницы
20:58
Сын Елены Яковлевой опроверг сообщения о своем избиении из-за удаления тату
20:53
Скончался советский диссидент и журналист Михаил Хейфец
20:40
«Помощнички!»: Лиза и Гарри Галкины устроили генеральную уборку дома
20:33
Русское географическое общество ужесточит требования к получению медиагрантов в 2020 году
20:27
Российские фигуристы остались без багажа по возвращении из Японии

Сейчас читают

Почему Брежнева не любит, когда ее называют «дорогая»
Наряд Дубцовой на «Золотом граммофоне» вызвал недоумение поклонников
«Ты нормальный вообще?» Из-за чего началась «драка» Баскова и Крутого

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]