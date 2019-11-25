Страдающая глухотой петербурженка обвинила брата в многолетних истязаниях

Страдающая глухотой жительница Петербурга Ангела Михайлова обвинила родного брата в многолетних истязаниях. По словам 19-летней девушки, впервые близкий родственник проявил к ней агрессию в 2005 году. Тогда старший брат швырнул в лицо пятилетнему ребенку молоток и травмировал челюсть.

Спустя три года парень разбил сестре голову обогревателем. Позднее он стал истязать родственницу еще более изощренно.

Недавно Ангела Михайлова вновь подверглась агрессии со стороны 20-летнего брата. По ее словам, молодой человек угрожал убийством и кинулся с ножом.

«Он схватил меня за волосы, ударил об пол, а потом провел головой, из-за чего у меня остались ссадины. Затем он взял нож и ударил меня один раз, во второй раз я пыталась удержать его руки, но он сильнее меня, он выше меня. Я всего лишь маленькая девушка. В итоге, когда я пыталась защититься, он порезал мне палец и все же нанес ножевое ранение», — сказала Ангела.

В настоящее время пострадавшая петербурженка находится в одной из городских больниц. Девушка написала заявление в полицию, в котором изложила историю своих многолетних мучений. Ангела Михайлова утверждает, что ее брат имеет психические отклонения и проходил лечение в специализированной клинике.

По словам девушки, ей практически не к кому обратиться за помощью. Отец Ангелы Михайловой находится в преклонном возрасте и живет в доме престарелых. Ее мать якобы покрывает деяния сына или попросту игнорирует вопиющую ситуацию.

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