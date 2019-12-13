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  4. До семи тысяч метров увеличилась площадь пожара на складе в Москве

До семи тысяч метров увеличилась площадь пожара на складе в Москве

, 14:22 | Ниса Мурзанаева Видео 232

Произошло обрушение 300 «квадратов» конструкций перекрытия.

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Фото, видео: МЧС РФ, 5-tv.ru

Площадь пожара достигла семи тысяч квадратных метров на складе тканей в Москве. На месте работают два вертолета, оборудованных специальным водосливным устройством. Ситуацию прокомментировал врио начальника московского ГУ МЧС России Сергей Желтов.

«По месту работает 42 единицы техники, более 130 человек личного состава. Пожар сопровождается высокой температурой и взрывами емкостей с легковоспламеняющимися горючими жидкостями, лакокрасочными изделиями. Есть угроза обрушения отдельных участков здания», — сказал представитель ведомства.

Во время ликвидации огня произошли мощный взрыв и обрушение 300 «квадратов» конструкций перекрытия. При тушении пожара пострадал один спасатель.

На месте работают специалисты лаборатории МЧС, следящие за возможным превышением предельно допустимой концентрации вредных частиц продуктов горения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пропавшие при тушении пожара на складе тканей спасатели нашлись. По предварительной информации, шесть сотрудников МЧС не взяли с собой рации.

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