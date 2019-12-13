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Пропавшие при тушении пожара на складе тканей спасатели нашлись

, 14:03 | Ниса Мурзанаева 123

По предварительной информации, шесть сотрудников МЧС не взяли с собой рации.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Шесть спасателей, не выходившие на связь во время тушения пожара на складе тканей в Москве, нашлись. По информации 5-tv.ru, сотрудники МЧС не взяли с собой рации.

По предварительным данным, в ходе тушения пожара пострадал один сотрудник спасательной службы. Площадь возгорания достигла трех тысяч метров. На месте происшествия произошел мощный взрыв.

Сотрудники лаборатории ГУ МЧС России по Москве работают на выявление превышения ПДК (предельно допустимого количества) вредных частиц продуктов горения.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео момента мощного взрыва при тушении пожара на складе в Москве.

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