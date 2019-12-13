Пять боевиков запрещенной в РФ террористической группировки ИГ* арестованы в Москве. Операция была проведена ФСБ совместно с силами МВД России. Известно, что арестованные планировали теракты.

«Федеральной службой безопасности с МВД в Москве пресечена деятельность членов запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации „Исламское государство“, в которую входили два гражданина РФ и три уроженца стран Центральной Азии, намеревавшихся совершить диверсионно-террористические акты», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

При обыске у членов запрещенного бандформирования изъято оружие: автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

Возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в России с начала года было ликвидировано 78 террористических ячеек.

* — организация запрещена на территории РФ.