  1. Пятый канал
  4. Дженнифер Лопес зажгла на сцене вместе с 74-летней матерью

Дженнифер Лопес зажгла на сцене вместе с 74-летней матерью

, 16:20 | Валентин Черников Видео 708

Певица необычно поздравила родительницу с очередным днем рождения.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @jlo

Необычное поздравление матери Дженнифер Лопес в исполнении дочери потрясло ее фанатов по всему миру. Певица выложила в Instagram отрывок сольного концерта. Во время очередной песни она пригласила на сцену маму — Гваделупе Родригес. На свое 74-летие женщина энергично станцевала и спела вместе со звездой под трек из ее репертуара. После чего там же, на сцене, задула свечки праздничного торта и обнялась с Джей Ло.

«Люди часто спрашивают меня, откуда во мне столько энергии, драйва, где я беру свои танцевальные движения. Теперь вы знаете ответ», — написала под видео знаменитость.

Instagram @jlo

По ее словам, мама всю жизнь танцует, смеется и «освещает собой» каждую комнату, в которой находится. Любит музыку, фильмы, историю и мюзиклы, верит в настоящую любовь и все это передала наследнице.

«Ты сделала меня той, кто я есть. Сегодня тебе 74, мамочка, прекрасная, живая, как всегда, и все еще танцуешь как подросток. Спасибо тебе за любовь, за то, что ты есть», — обратилась в сообщении Лопес.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дженнифер Лопес хочет стать матерью еще раз.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
62.55
-0.68 69.86
-0.57
Гороскоп на 13 декабря: Убывающая Луна — время для принятия сложных решений

Последние новости

17:10
«Какая красивая»: Панин умилил подписчиков фото с подросшей дочерью
16:59
Две машины провалились под асфальт после прорыва теплосети в Петербурге
16:54
Нижегородка 12 дней жила с телом мертвой дочери в квартире, оклеенной фольгой
16:49
Итоги The Game Awards 2019: Лучшая игра года и новинки гейм-индустрии
16:46
Сын Валерии попал во второе ДТП, едва выписавшись из больницы после первой аварии
16:40
«На шабаше!»: мама Наташи Королевой нашла себе необычную подружку

Сейчас читают

«Бомбически сексуально!»: Барановская сделала стильную фотосессию для таблоида
«Сама нежность»: вечернее платье Шпицы вызвало ажиотаж среди ее поклонников
Жена внука Аллы Пугачевой показала, в каком виде ходит на даче — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]