Дженнифер Лопес зажгла на сцене вместе с 74-летней матерью

Необычное поздравление матери Дженнифер Лопес в исполнении дочери потрясло ее фанатов по всему миру. Певица выложила в Instagram отрывок сольного концерта. Во время очередной песни она пригласила на сцену маму — Гваделупе Родригес. На свое 74-летие женщина энергично станцевала и спела вместе со звездой под трек из ее репертуара. После чего там же, на сцене, задула свечки праздничного торта и обнялась с Джей Ло.

«Люди часто спрашивают меня, откуда во мне столько энергии, драйва, где я беру свои танцевальные движения. Теперь вы знаете ответ», — написала под видео знаменитость.

Instagram @jlo

По ее словам, мама всю жизнь танцует, смеется и «освещает собой» каждую комнату, в которой находится. Любит музыку, фильмы, историю и мюзиклы, верит в настоящую любовь и все это передала наследнице.

«Ты сделала меня той, кто я есть. Сегодня тебе 74, мамочка, прекрасная, живая, как всегда, и все еще танцуешь как подросток. Спасибо тебе за любовь, за то, что ты есть», — обратилась в сообщении Лопес.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дженнифер Лопес хочет стать матерью еще раз.