Кольцевая трасса «Игора Драйв» получила престижную категорию FIA Grade 2

Кольцевая трасса комплекса «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом получила престижную категорию FIA Grade 2. Эксперты Международной автомобильной федерации (FIA) признали ее соответствующей высоким международным стандартам в области безопасности.

Категория FIA Grade 2 позволяет проводить на трассе все международные гоночные серии. Исключение составляют только гонки в рамках «Формулы-1». Для проведения автомобильных соревнований высшего класса трасса должна обладать отдельным статусом — FIA Grade 1.

Владельцы комплекса «Игора Драйв» намерены получить и эту категорию. Цель не только в том, чтобы проводить гонки «Формулы-1», но и в дальнейшем повышении статуса и безопасности трассы. Впрочем, уже сейчас автолюбители могут не переживать за свою безопасность, рассказал обладатель Кубка мира по ралли-рейдам, чемпион России по ралли-рейдам Владимир Васильев.

«Для простых людей это успокоение души, потому что они приехали на трассу, и они будут понимать, что здесь безопасно. Что даже если случится какая-то авария <…>, то каких-то казусов больших не может произойти», — сказал Васильев.

Он уточнил, что на всех поворотах есть большие зоны вылета, за ними находятся так называемые гравийные ловушки, а за теми — мягкие подушки, которые «ловят» вылетевшие с дороги машины.

Глава Международного консультативного комитета «Игора Драйв» Марко Пиччинини поздравил команду комплекса с получением категории Grade 2 для трассы. Бывший президент FIA Motorsport отметил, что документы были получены в кратчайшие сроки.

«Трасса подходит не только для классических гонок, но также для картинга, ралли, мотогонок, школы безопасного вождения… Я не знаю другой такой трассы, которая могла бы сочетать столько всего», — признался Пиччинини.

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Президент Российской Автомобильной федерации (РАФ) Виктор Кирьянов выразил надежду на то, что теперь на комплексе «Игора Драйв» будет проводиться больше международных соревнований. По мнению президента РАФ, после первых же гонок трасса получит прекрасную рекламу. После нее и российские, и иностранные гонщики захотят проводить под Петербургом мероприятия самого высокого класса.

«Это новый виток в развитии автомобильного спорта в России. Может быть, даже и в Европе, а может и в мире. Потому что все международные соревнования — все до „Формулы-1“ — мы можем на этой трассе проводить», — сказал Кирьянов.

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Исполнительный директор «Игора Драйв» Вадим Войтенков считает, что скоро гостями комплекса станут десятки и даже сотни тысяч человек. Он объяснил это тем, что престижная категория IFA доказывает безопасность трассы.

«Это (Grade 2 — Прим. ред.) не обязательно означает, что только спортсмены защищены. Этот документ показывает, что любой приезжающий на нашу площадку человек — а мы надеемся, их будут десятки тысяч, сотни тысяч со всех регионов России, не только из Санкт-Петербурга — получает ровно ту же защиту, ту же безопасность, которую и профессиональные спортсмены», — сказал Войтенков.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в мае 2020 года автодром «Игора» примет этап одних их самых зрелищных и престижных гонок — DTM.