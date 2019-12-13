  1. Пятый канал
  4. Вин Дизель в полотенце показал, что разбирается в современном искусстве

Вин Дизель в полотенце показал, что разбирается в современном искусстве

, 19:25 | Алиса Старжевская Фото 183

Актер опубликовал новый снимок, на котором вспомнил экспонат стоимостью 120 тысяч долларов.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maurizio Gambarini; Instagram @vindiesel

Голливудский актер Вин Дизель в свои 52 года имеет отличную физическую форму и остается одним из самых сексуальных мужчин в современном кино. Дизель обладает чувством юмора и эрудицией, которую недавно продемонстрировал у себя в личном блоге. На днях он выложил пикантное фото с интеллектуальной «отсылкой».

На снимке Вин Дизель придерживает полотенце, прикрывая интимную часть тела. Композиция стремится в нижний угол фото — там актер спрятал ироничную «пасхалку».

Instagram @vindiesel

На банное полотенце Дизель приклеил банан на скотч. Снимок напомнил поклонникам о нашумевшей работе «Комедиант» итальянского художника Мауриццио. Экспонат, стоимостью 120 тысяч долларов был отклеен от стены и съеден коллегой Каттеланы Дэвидом Датуной.

Фолловеры похвалили актера за интерес к современному искусству и чувство юмора. Некоторые дамы смогли увидеть в фотографии продюсера эротический подтекст — женщины обратили внимание на стальной пресс и мускулистые руки звезды. Дизель регулярно делится короткими видео с тренировок — кинозвезда явно выглядит моложе своих лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джон Траволта обнаружил ошибку в фильме Тарантино «Однажды в Голливуде».

Читайте также

+1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
62.55
-0.68 69.86
-0.57
Гороскоп на 13 декабря: Убывающая Луна — время для принятия сложных решений

Последние новости

20:02
«Армия поклонников скоро услышит»: Андрей Губин планирует вернуться на сцену
19:58
ТОП-10 самых обсуждаемых событий 2019 года в «Одноклассниках»
19:42
«Богиня секса»: Анастасия Макеева сфотографировалась в майке на голое тело
19:27
Горящий склад на Салова в Петербурге частично обрушился — видео момента
19:25
Вин Дизель в полотенце показал, что разбирается в современном искусстве
19:11
Захарова поставила на место украинского журналиста за ересь о Лаврове

Сейчас читают

«Великая династия»: Богомолов выразил соболезнования из-за смерти дочери Льва Дурова
«Сама нежность»: вечернее платье Шпицы вызвало ажиотаж среди ее поклонников
Жена внука Аллы Пугачевой показала, в каком виде ходит на даче — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]