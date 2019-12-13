Вин Дизель в полотенце показал, что разбирается в современном искусстве

Голливудский актер Вин Дизель в свои 52 года имеет отличную физическую форму и остается одним из самых сексуальных мужчин в современном кино. Дизель обладает чувством юмора и эрудицией, которую недавно продемонстрировал у себя в личном блоге. На днях он выложил пикантное фото с интеллектуальной «отсылкой».

На снимке Вин Дизель придерживает полотенце, прикрывая интимную часть тела. Композиция стремится в нижний угол фото — там актер спрятал ироничную «пасхалку».

Instagram @vindiesel

На банное полотенце Дизель приклеил банан на скотч. Снимок напомнил поклонникам о нашумевшей работе «Комедиант» итальянского художника Мауриццио. Экспонат, стоимостью 120 тысяч долларов был отклеен от стены и съеден коллегой Каттеланы Дэвидом Датуной.

Фолловеры похвалили актера за интерес к современному искусству и чувство юмора. Некоторые дамы смогли увидеть в фотографии продюсера эротический подтекст — женщины обратили внимание на стальной пресс и мускулистые руки звезды. Дизель регулярно делится короткими видео с тренировок — кинозвезда явно выглядит моложе своих лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джон Траволта обнаружил ошибку в фильме Тарантино «Однажды в Голливуде».