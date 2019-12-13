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Журналист МИЦ «Известия» Лазуренко попал в базу «Миротворца»

, 18:27 | Сергей Зеленский Видео 34

Это произошло несмотря на приглашение Владимира Зеленского любым российским СМИ посетить Украину.

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Фото, видео: Известия / Александр Казаков; 5-tv.ru

Посетивший Киев обозреватель МИЦ «Известия» Алексей Лазуренко внесен в базу одиозного украинского сайта «Миротворец». Соответствующая информация размещена на ресурсе 13 декабря.

Российского журналиста обвинили в «сознательном нарушении государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, участии в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор по мнению портала) против Украины, участии в попытках легализации оккупации автономной республики Крым российскими захватчиками».

Myrotvorets.center

Скандально известный «Миротворец» внес в свою так называемую базу Лазуренко, несмотря на публичное приглашение президента Незалежной Владимира Зеленского в адрес российских журналистов посетить Украину, прозвучавшее на саммите в Париже.

Кроме того, «Миротворец» опубликовал список российских СМИ, журналисты которых будут внесены в базу данных сайта «по умолчанию». В частности, это сотрудники «Первого канала», телеканалов RT, «Россия-24», «Россия-1», «НТВ Мир», «Звезда», Life News.

Получается, что на Украине по-прежнему одна рука не знает, что делает другая, ведь создатели «Миротворца» проигнорировали призыв главы государства, либо просто ни во что его не ставят.

Кроме того, эти украинские псевдопатриоты в прямом смысле подставляют Зеленского. Целью интернет-ресурса является обнародование частной информации о человеке, который попадает в этот список. Таким образом,  журналисты, ополченцы из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, деятели культуры, которых на Украине клеймят «изменниками родины», оказавшись в этом списке автоматически попадают в зону риска.

Ранее Алексей Лазуренко рассказал, как он со съемочной группой МИЦ «Известия» 10 декабря приехали в командировку в Киеве.

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