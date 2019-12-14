«Вылетела птичка, что поделать»: Лещенко оправдался за мат в программе Галкина

Народный артист РСФР Лев Лещенко прокомментировал свое поведение на YouTube-шоу Максима Галкина, во время которого позволил себе использовать нецензурную брань. Исполнитель был убежден в том, что ведущий вырежет фрагмент интервью, в котором он изъяснился довольно грубо, однако Галкин не стал этого делать.

«Я правда думал, что Максим вырежет это, и забыл ему сказать. Ну вылетела „птичка“, ну что же теперь делать. Зато будет теперь больше разговоров и просмотров», — объяснил Лещенко в комментарии Nation News.

Комментируя свой поступок, певец отметил, что YouTube — площадка для продвинутой публики, которая давно знакома с подобными выражениями. По словам артиста, нецензурные высказывания можно встретить даже в постановках некоторых современных театров.

«YouTube — это же достаточно закрытая история, это же не общественное телевидение. Его только продвинутая публика смотрит. Что мы не знаем таких слов, что ли? Знаем, конечно», — заключил исполнитель.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лещенко рассказал о количестве секс-партнеров в юности.