Увеличилось число пострадавших при пожаре в наркодиспансере Тюмени

Число пострадавших в результате пожара в наркологическом диспансере Тюмени возросло до 14 человек, ранее речь шла о семерых. Как стало известно 5-tv.ru, 12 из них госпитализированы в ОКБ, амбулаторная помощь оказана одному пациенту.

Состояние десятерых оценивается как среднее, двое не получили серьезных повреждений.

Один человек погиб во время ЧП в наркодиспансере.

Известно, что возгорание произошло в одной из палат на третьем этаже, но что конкретно стало его причиной не уточняется. Всего из здания, по последним данным, были эвакуированы 56 человек.

Ранее 6-tv.ru рассказывал, что пожар в наркологическом диспансере произошел в 23.00 по местному времени. В его тушении принимали участие 72 человека и 25 единиц техники.