  1. Пятый канал
  4. Увеличилось число пострадавших при пожаре в наркодиспансере Тюмени

Увеличилось число пострадавших при пожаре в наркодиспансере Тюмени

, 1:50 | Нюра Незванова Срочная новость 29

В результате возгорания один человек погиб, 13 — пострадали.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ВКонтакте @incident_tmn

Число пострадавших в результате пожара в наркологическом диспансере Тюмени возросло до 14 человек, ранее речь шла о семерых. Как стало известно 5-tv.ru, 12 из них госпитализированы в ОКБ, амбулаторная помощь оказана одному пациенту.

Состояние десятерых оценивается как среднее, двое не получили серьезных повреждений.

Один человек погиб во время ЧП в наркодиспансере.

Известно, что возгорание произошло в одной из палат на третьем этаже, но что конкретно стало его причиной не уточняется. Всего из здания, по последним данным, были эвакуированы 56 человек.

Ранее 6-tv.ru рассказывал, что пожар в наркологическом диспансере произошел в 23.00 по местному времени. В его тушении принимали участие 72 человека и 25 единиц техники.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
62.55
-0.68 69.86
-0.57
Гороскоп на 13 декабря: Убывающая Луна — время для принятия сложных решений

Последние новости

2:22
«Вылетела птичка, что поделать»: Лещенко оправдался за мат в программе Галкина
1:50
Увеличилось число пострадавших при пожаре в наркодиспансере Тюмени
1:39
Дима Билан рассказал о пережитом горе из-за потери детей
1:16
Марки, посвященные погибшим в Донбассе журналистам, выпустят в ЛНР
1:11
Один человек погиб и семь пострадали при пожаре в наркодиспансере в Тюмени
0:53
«Можно спинку потереть?»: Нагая Чехова нежится в ванне с лепестками роз — фото

Сейчас читают

ЛГБТ-активистка обвинила известного московского фотографа в изнасиловании
«На кого же нас бросаете?»: Лиза и Гарри Галкины сообщили, что улетают
«Много знала»: Ярый оппонент историка Соколова о причине убийства Ещенко

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]