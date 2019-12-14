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Видео из тюменского наркодиспансера, где при пожаре пострадали 13 человек

, 2:50 | Нюра Незванова Эксклюзивное видео 26

В результате возгорания один человек погиб.

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Фото, видео: ВКонтакте @incident_tmn, 5-tv.ru

Видео из наркодинспансера в Тюмени, где вечером, 13 декабря произошел пожар, публикует 5-tv.ru. На кадрах видно, что в результате возгорания оказались повреждены некоторые комнаты, где жили люди, проходящие лечение от наркотической зависимости.

В результате происшествия погиб один человек, еще 13 пострадали, 12 из них понадобилась госпитализация.

Как стало известно 5-tv.ru, пожар произошел на третьем этаже в одной из палат. Что стало причиной ЧП, пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спасатели эвакуировали 56 человек из наркологического диспансера в Тюмени.

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