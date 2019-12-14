Третий подозреваемый в убийстве журналиста Шеремета арестован в Киеве

Третий подозреваемый по делу об убийстве украинского журналиста Павла Шеремета арестован в Киеве. Андрею Антоненко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 февраля 2020 года.

По версии следствия, военнослужащий украинских Вооруженных сил являлся организатором преступления.

О задержании подозреваемых в громком убийстве журналиста, совершенном в 2016 году, сообщил министр внутренних дел Незалежной Арсен Аваков. По делу проходят пять человек, в том числе и Аноненко, которого считают организатором нападения на Шеремета, а исполнителем — детского врача Юлию Кузьменко. Ранее она также была арестована на два месяца.

Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года. Автомобиль, на котором он ехал, взорвался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинская полиция назвала «основную версию» убийства журналиста Шеремета.