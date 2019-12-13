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Украинская полиция назвала «основную версию» убийства журналиста Шеремета

, 2:44 Эфирная новость 23

В расправе над Павлом Шереметом подозреваются пять человек, среди них — известный музыкант.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Семен Лиходеев

Тема:
Украинский кризис 305

На Украине задержали предполагаемых убийц журналиста Павла Шеремета. Он погиб в Киеве три года назад — подорвали автомобиль, в котором он ехал.

В деле об убийстве журналиста подозреваемых оказалось сразу пятеро. Главный в этой компании, по версии МВД Украины, известный в стране рок-музыкант Андрей Антоненко.

В украинском МВД назвали результаты расследования сенсационными. Пожалуй, самым шокирующем стало то, что все пятеро подозреваемых оказались участниками так называемой антитеррористической операции, то есть нынешние герои Незалежной — те самые бойцы, кто стрелял по мирным жителям Донбасса и до недавнего времени участники касты неприкасаемых. Еще большим шоком для приглашенных на брифинг должно было стать заявление начальника криминальной полиции страны о причинах расправы.

«Три версии из четырех не нашли своего подтверждения. Следствие продолжило работать по основной версии — это дестабилизация социально-политической ситуации в стране путем убийства известного человека», — сказал Евгений Коваль, начальник криминальной полиции Украины.

То есть, по версии следствия, активные борцы за дело майдана три года назад решили расшатать страну и взорвать ситуацию изнутри. Самого министра это так взволновало, что он неоднократно перескакивал с мовы на русский язык и обратно.

Вадим Хуланхов подробнее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в убийстве журналиста Шеремета обвинили украинского рок-музыканта.

Тема:
Украинский кризис 305
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