Выявлена опасность бесплатных приложений для знакомств

Эксперты американской некоммерческой организации ProPublica выявили опасность бесплатных приложений для знакомств. Согласно исследованию, отсутствие проверки пользователей софта по базам сексуальных преступников облегчает злоумышленникам поиск своих потенциальных жертв.

Специалисты установили, что в 150 случаях насилия с использованием приложений для мобильных устройств противоправные действия в отношении женщин совершались уже на первой встрече. Преступниками, которых хотя бы раз обвиняли в сексуальном насилии, оказывались 10% пользователей из числа зарегистрированных.

По утверждениям экспертов, на протяжении последних пяти лет количество подобного рода злодеяний увеличилось на 450%.

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