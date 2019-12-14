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Выявлена опасность бесплатных приложений для знакомств

, 10:59 | Василий Заика Видео 42

Эксперты уверены, что при помощи программного обеспечения для гаджетов сексуальные маньяки ищут своих потенциальных жертв.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / People use mobile phone, Milos Ruml, Michael Weber, McPHOTO/M. Begsteiger, via www.i, CHROMORANGE / Bilderbox

Эксперты американской некоммерческой организации ProPublica выявили опасность бесплатных приложений для знакомств. Согласно исследованию, отсутствие проверки пользователей софта по базам сексуальных преступников облегчает злоумышленникам поиск своих потенциальных жертв.

Специалисты установили, что в 150 случаях насилия с использованием приложений для мобильных устройств противоправные действия в отношении женщин совершались уже на первой встрече. Преступниками, которых хотя бы раз обвиняли в сексуальном насилии, оказывались 10% пользователей из числа зарегистрированных.

По утверждениям экспертов, на протяжении последних пяти лет количество подобного рода злодеяний увеличилось на 450%.

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