«Чудо, как с открытки!» Лиза и Гарри Галкины в шубках растрогали поклонников

Зимняя фотография детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина вызвала восторг у поклонников звездных детишек. Снимок, на котором Лиза и Гарри в шубках стоят на фоне окна, прижавшись друг к другу, появился на фанатской страничке в Instagram. Пользователям фото напомнило изображения на старинных открытках, а сами дети — персонажей сказки Андерсена «Снежная королева».
«Такие мимишные шубки модные…»
«Милота! Как Кай и Герда!»
«Дед Мороз и Снегурочка!»
«Лизок Снегурочка!»
«Дворянские дети. 19 век»;
«Чудо, как с открытки!»
«Детки из сказки!»
«Куколки! Модельный бизнес гарантирован!»
«Лизе обязательно нужно сняться в сказке!» — умиляются комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у Лизы и Гарри появился секрет от папы, который девочке очень трудно хранить.