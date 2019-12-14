«Чудо, как с открытки!» Лиза и Гарри Галкины в шубках растрогали поклонников

Зимняя фотография детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина вызвала восторг у поклонников звездных детишек. Снимок, на котором Лиза и Гарри в шубках стоят на фоне окна, прижавшись друг к другу, появился на фанатской страничке в Instagram. Пользователям фото напомнило изображения на старинных открытках, а сами дети — персонажей сказки Андерсена «Снежная королева».

Instagram @elizaveta_galkinaa

«Такие мимишные шубки модные…»

«Милота! Как Кай и Герда!»

«Дед Мороз и Снегурочка!»

«Лизок Снегурочка!»

«Дворянские дети. 19 век»;

«Чудо, как с открытки!»

«Детки из сказки!»

«Куколки! Модельный бизнес гарантирован!»

«Лизе обязательно нужно сняться в сказке!» — умиляются комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у Лизы и Гарри появился секрет от папы, который девочке очень трудно хранить.