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  4. Режиссер Константин Демидов рассказал об «интересной связи» с Екатериной Дуровой

Режиссер Константин Демидов рассказал об «интересной связи» с Екатериной Дуровой

, 16:12 | Светлана Александрова Фото 1 404

Актриса театра на Малой Бронной, дочь актера Льва Дурова скончалась 13 декабря в возрасте 60 лет.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; Facebook / Константин Демидов

«Пост тихой скорби» по скончавшейся 13 декабря Екатерине Дуровой опубликовал на своей странице в Facebook главный режиссер Краснодарского театра драмы имени Горького Константин Демидов. Он проследил «интересную связь с актрисой, ставшей знаменитой, сыграв главную роль в фильме «Фантазии Фарятьева».

«Помню, как волновался когда Саша Бобров пригласил Екатерину Львовну на спектакль „Fантазии Fарятьева“ в моей постановке. Но она очень тепло отозвалась об этой нашей работе в „Театре, Которого Нет“. Сказала что-то вроде „наконец-то я увидела не бытовое прочтение этой пьесы“ и, что очень хотела, чтобы Авербах привнес в свой телефильм что-то не совсем реальное, но он был неумолим», — написал Демидов.

Facebook / Константин Демидов

Режиссер также отметил, что Екатерина Дурова играла в моноспектакле по пьесе Олега Михайлова «Подлинная история фрекен Хильдур Бок, ровесницы века», которую он сам недавно поставил в Краснодарском театре имени Горького.

«Такая у нас интересная связь с этой великолепной актрисой. Покойтесь с миром Екатерина Львовна…», — заключил режиссер.

Актриса театра на Малой Бронной, дочь знаменитого актера льва Дурова Екатерина Дурова скончалась 13 декабря после продолжительной болезни в возрасте 60 лет. Кроме «Фантазий Фарятьева», артистка запомнилась зрителям по ролям в картинах «Дульсинея Тобосская», «Бриллианты для Джульетты», «Кровавая барыня» и других.

Дмитрий Харатьян снимался вместе с Екатериной Дуровой в фильме «Зеленый фургон». О своих впечатлениях от работы с актрисой он рассказал в телефонном интервью 5-tv.ru.

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