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Стала известна реальная продолжительность жизни человека без услуг медицины

, 18:44 | Сергей Зеленский Видео 33

Генетические часы гомо сапиенса запрограммированы природой, и только достижения цивилизации позволяют ему жить почти в два раза дольше.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Judith Thomandl, Axel Heimken, C. Heusler, Jochen Tack, CHROMORANGE / Bilderbox

Стала известна реальная продолжительность жизни современного гомо сапиенса, если бы он никогда не прибегал к услугам медицины.

Исследование австралийских ученых показало, что человеку в первой четверти XXI века отведено всего на всего 38 лет, в то время как по статистике, безусловно, в зависимости от страны и условий, люди в среднем живут 72 года.

Специалисты создали методику на основе развернутого анализа ДНК, который и показал, что без условий современной цивилизации, а именно развития медицины, человеческий организм жил бы более чем в два раза меньше, так как это «заложено» природой, пишет ФАН.

Phys.org

Именно столько жили вымершие предки современных жителей Земли — неандертальцы. Таким образом, современные люди живут почти в два раза дольше заложенной природой «нормы».

В исследовании подчеркивается, что человек среди прочих позвоночных является единственным видом, который представляет собой исключение из правил, так как пользуется плодами медицины.

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