Три человека погибли в ДТП на трассе Полазна-Чусовой под Пермью

Три человека погибли в результате ДТП на трассе Полазна-Чусовой под Пермью. Как стало известно 5-tv.ru, авария произошла днем 15 декабря на 37 километре автодороги в районе деревни Косогор.

На момент публикации материала известно о столкновении двух легковых автомобилей при невыясненных пока обстоятельствах. Вследствие мощного удара погибли три человека. Информации о пострадавших нет.

Подробности и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в настоящий момент выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП. О происшествии юноша рассказал своим подписчикам. По словам Арсения Шульгина, единственное повреждение его машины — погнутая рамка для госномера. Участники ДТП даже решили не вызывать ГИБДД.