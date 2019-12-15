«Горячие» красотки: Подборка самых сексуальных снимков звезд с большой грудью

В преддверии Нового года 5-tv.ru составил подборку самых сексуальных и провокационных фотографий звезд шоу-бизнеса, которые покорили сердца миллионов фанатов. Благодаря своей безупречной фигуре, обладательницы внушительного бюста обольстили мужчин из разных уголков земли. Мини-платья, глубокие декольте, откровенные вырезы — что еще помогает знаменитостям всегда выглядеть привлекательно?

Анастасия Квитко

Российская модель Анастасия Квитко, известная как «русская Кардашьян» восхищает своей пышной грудью подписчиков из разных уголков света. Блогер сумела привлечь внимание не только русской аудитории, но и американской, европейской и даже сразила своей красотой пользователей из восточных стран.

Небывалую популярность девушке принесли не только ее «аппетитные» формы, но и умение их преподнести в выгодном ракурсе. Судя по Instagram, Квитко не любит скромные закрытые наряды. Откровенные купальники и короткие топы — вот что делает светскую львицу по-настоящему сексуальной. Поэтому ее снимки в бикини набирают больше всего лайков.

Instagram @anastasiya_kvitko

Деми Роуз

Модель Деми Роуз прославилась на просторах сети как «британская Кардашьян». Фанаты признают, что размеру груди звезды соцсетей можно только позавидовать. Подписчики просят блогера чаще публиковать откровенные фотографии, и она идет у них на поводу. В аккаунте красотки можно нередко встретить снимки в купальнике, подчеркивающем ее пышную грудь, а иногда даже фотографии, на которых Роуз позирует совсем без одежды.

Instagram @demirosemawby

Анна Семенович

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что одно из первых мест в списке российских пышногрудых знаменитостей занимает Анна Семенович. Артистка даже сама жаловалась на размер своего бюста. По словам теледивы, «аппетитные» формы — это не только привлекательность, а еще множество проблем. Трудность в выборе одежды, жуткая боль, сложности со сном — и это еще не все, с чем приходится сталкиваться светской львице. Впрочем, поклонников все устраивает. Они готовы любоваться подтянутым телом Семенович вечно.

Instagram @ann_semenovich

Анфиса Чехова

Еще один секс-символ российского шоу-бизнеса — Анфиса Чехова. «Горячие» снимки телеведущей регулярно сводят с ума подписчиков и не дают им уснуть. Звезде достаточно провести фотосессию в купальнике или нижнем белье, чтобы представители мужского пола осыпали ее комплиментами. Фанаты восхищаются пышной грудью знаменитости, а фанатки втайне мечтают о такой же.

Instagram @achekhova

Рима Пенджиева

Почетное место среди знаменитостей с большой грудью занимает бывшая участница шоу «Дом-2» Рима Пенджиева. Снимки эффектной брюнетки в нарядах с глубоким декольте моментально очаровывают ее подписчиках в Instagram. А при виде звезды телестройки в бикини или нижнем белье мужчины просто теряют рассудок.

Instagram @rima.pendgieva

Ранее 5-tv.ru публиковал подборку самых «горячих» фото российских звезд за 2019 год.