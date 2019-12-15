«Некоторым даже нравилось»: Организатор злополучного концерта Коржа объяснился

Никаких беспорядков на концерте Макса Коржа на концерте в Универсальном Дворце спорта «Молот» в Перми не было. Об этом 5-tv.ru сообщил организатор мероприятия Илья Хипхоп.

Ранее в соцсетях появилась информация, что фанаты Макса Коржа зажгли десятки фаеров во время его выступления в Перми. Пожарные решили ликвидировать огонь, и в этот момент между ними и поклонниками якобы возникла потасовка.

«У пожарных была простая инструкция: если загорается файер, то нельзя его тушить сразу в руках у человека, чтобы он его не бросил на пол, не дай бог. А если фаера падали на пол, у пожарных была задача не допустить никакого возгорания. Вот они и заливали фаера на полу, на всякий случай», — рассказал организатор концерта.

Он подчеркнул, что никто никому не мешал, а слухи о беспорядках раздули. На самом деле фанаты позитивно реагировали на пожарных и воду.

«Пожарные лили воду, некоторым даже нравилось. Никаких потасовок между охраной, пожарными и фанатами не было. <…> Просто там шланг, видимо, был какой-то длинный. Может, люди спотыкались об него. В общем, это не потасовки были, не стычки», — заключил Илья Хипхоп.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с концерта Макса Коржа в Перми. На кадрах видно, что фанаты зажгли десятки фаеров. Заливать их пришлось пожарным. После концерта полсотни поклонников музыканта отправились на автобусе из Перми в Екатеринбург. По дороге транспорт перевернулся в результате ДТП.