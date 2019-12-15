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Плющенко обрушился с критикой на Тутберидзе после заявления Загитовой

, 19:29 | Карина Бернтгольц Фото 201

По мнению спортсмена, тренерский штаб работает только с выдающимися детьми и не пытает воспитать успешных спортсменов с нуля.

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Фото, видео: РИА Новости / Александр Вильф; Instagram @plushenkoofficial

Российский фигурист Евгений Плющенко разместил на своей странице в Instagram новый пост, в котором обратился к тренерскому штабу Этери Тутберидзе. Спортсмен отметил, что опытные специалисты берутся работать только с теми детьми, которые уже на первом этапе показывают впечатляющие результаты в фигурном катании. С теми же, кого необходимо воспитываться с нуля, они заниматься отказываются, считает Заслуженный мастер спорта России.

«Напомните мне, кстати, кого вы воспитали с нуля? Может быть, Сашу Трусову или Камилу Валиеву, Алену Косторную или Анну Щербакову? Олимпийских чемпионок Юлю Липницкую или Алину Загитову? Ведь всем известно, что „Тутберидзе-тим“ берет только готовых детей с тройными прыжками, чтобы излишне не париться», — выразил мнение Плющенко.

Instagram @plushenkoofficial

Накануне тренерский штаб Этери Тутберидзе резко отреагировал на заявления заслуженного тренера Татьяны Тарасовой и Евгения Плющенко о приостановке карьеры фигуристки Алины Загитовой. Фигурист решил, что олимпийская чемпионка прекратила занятия фигурным катанием из-за большой конкуренции в команде Тутберидзе. Тарасова, в свою очередь, предположила, что девушка не вернется в большой спорт.

«Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять (лет — Прим.ред.). Очень жаль, что вы так много ее критиковали. Наверное, из-за огромной любви», — говорится в официальном заявлении тренерского штаба в ответ на заявление Тарасовой.

Комментируя высказывание Плющенко, команда Этери Тутберидзе в то же время отметила, что фигуристу не удалось воспитать ни одного успешного спортсмена. Вместо этого Евгений якобы пытается «заманить» чемпионов, но это лишь мешает профессиональной работе.

В то же время, как ранее сообщал 5-tv.ru, Загитова заявила, что не думает бросать занятия спортом.

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