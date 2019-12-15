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В Кремле назвали условия транзита газа из России через Украину

, 22:55 | Светлана Шевченко 66

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время ряд позиций остаются неприемлемыми для российской стороны.

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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

В Кремле назвали условия транзита газа из России через Украину. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире Первого канала.

«Остаются ли трудности? Да, остаются. Их еще предстоит преодолеть нашим переговорщикам. Ряд позиций по-прежнему остаются неприемлемыми для российской стороны, об этом говорил наш президент», — заявил спикер Кремля.

При этом Россия готова продолжать транзит газа через Украину, если будут сохранены условия для экономической и коммерческой целесообразности для «Газпрома». Также Песков напомнил, что Владимир Путин ранее заявлял о готовности нашей страны поставлять газ даже при диверсификации путей поставок энергоресурсов потребителям Европы, — сообщает RT.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве заявили о предварительной договоренности с Москвой о транзите газа из РФ.

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