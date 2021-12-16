День Иоанна Молчальника: что можно и нельзя делать 16 декабря

Православные христиане сегодня, 16 декабря, чтут память святого Иоанна Молчальника. Преподобный родился в 454 году в Никополе — древнеримском городе в Малой Армении. По преданию, он еще мальчиком начал изучать Священное Писание и молиться. После смерти родителей юноша раздал часть наследства бедным, остальное пожертвовал на постройку храмов и удалился в монастырь. Там он прожил десять лет, пока его не назначили епископом Колонийской церкви.

Вскоре Иоанн оставил пост и отплыл в Иерусалим, где стал простым послушником в лавре преподобного Саввы. Там он принял обет молчания, а позже покинул обитель и поселился в пустыне. Девять лет монах прожил в одиночестве, питаясь травами. Впоследствии игумен Савва уговорил его вернуться в обитель. В лавре преподобный провел 66 лет, исцеляя людей силой молитвы.

Что можно делать 16 декабря

В этот день церковь рекомендует взвешивать слова, по возможности меньше говорить и больше думать. Молчание в этот день избавит человека от невзгод.

На Руси в этот день молились у иконы Ивана Молчальника. Причем наши предки делали это «про себя», стараясь не произносить ни слова, пишет ytro.news.

Что нельзя делать 16 декабря

Предки верили, что на Иоанна Молчальника нельзя затевать конфликтов в семье. Иначе ссоры будут продолжаться в течение года. Также в этот день нужно постараться не кричать, не петь и даже не писать. Старайтесь никому не рассказывать о себе, чтобы впоследствии избежать слухов, и не давайте обещаний — скорее всего, вы их не выполните.

Приметы

На Иоанна Молчальника снегири чирикают под окном — жди оттепели;

Падают звезды — к стуже;

Кошка жмется к батарее — к морозу;

Если кошка умывается и вылизывает лапки, погода скоро станет теплой и солнечной.

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