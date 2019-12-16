«Лучше бы она материлась»: Егор Дружинин рассказал о работе с Пугачевой

Работа с Аллой Пугачевой стала самой сложной в карьере режиссера и хореографа Егора Дружина. Об этом рассказала сам шоумен, пишет журнал «СтарХит».

На протяжении многих лет он помогает знаменитостям с созданием танцевальных номеров. Один из его последних проектов — сотрудничество с Пугачевой во время ее прощальных шоу. Концерты в постановке Примадонны и Дружинина с успехом прошли в Москве и Минске. При этом столичное выступление стало материалом для фильма Пугачевой «Тот самый концерт».

По словам режиссера, звезда отечественной эстрады номер один — художник, который постоянно находится в поиске. Она знает, чего хочет, но достигнуть желаемого бывает трудно из-за постоянных доработок.

«С ней работать сложно — это не то слово. Пока ты не добьешься результата, который ей нужен — не закончишь», — говорит Егор.

При этом Дружинин отмечает, что народная артистка неприхотлива и лишена надменности в общении. Невзирая на занятость, она не пропустила ни одной репетиции и отрабатывала номера наряду с танцорами. Довольная работой Пугачева может похвалить коллегу, а недовольная — поставить на место любого. В особенности она бывает резка с теми, кто попал в проект по блату.

«Она не матерится, но, знаете, лучше бы материлась. Иногда одного ее взгляда достаточно», — утверждает Дружинин.

Как замечает хореограф, спорить с певицей бесполезно. Примадонна может подавить своей личностью и опытом. Поэтому во время работы постановщик ограничился мягким обсуждением спорных моментов. Так, один из номеров они создавали трижды. Даже когда звезда одобрила результат, она велела начать все заново. Несмотря на гигантский объем работы, Дружинин выполнил задачу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алла Пугачева растрогала фанатов на премьере своего фильма.