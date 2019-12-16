Бузова отвергла претендентов на место ее избранника в «Плане Б»

Попытки финалистов шоу «План Б» завоевать сердце Ольги Бузовой провалились. 15 декабря в эфир вышла десятая серия романтического телепроекта, в котором ведущая ответила отказом обоим претендентам — Роману Гриценко и Виталию Поповичу.

Певица вызвала оставшихся участников на приватные разговоры. Гриценко пригласил ее в импровизированный кинозал, где показал фильм-воспоминание об их совместных моментах на Бали. Однако покорить Ольгу не удалось. Теледива захотела услышать от Романа, как будут развиваться их отношения после возвращения в Москву. На это Гриценко не дал внятного ответа.

Такой же вопрос Бузова задала его конкуренту. Виталий Попович смог ответить на него более четко и, кроме того, удивил звезду необычным подарком — серьгами с ее портретом на эмали.

Тем не менее во время финальной церемонии Ольга распрощалась с кандидатами. Свое решение она объяснила тем, что с Романом не видит общего будущего, а Виталию не может ответить взаимностью.

Соведущий Бузовой Тимур Батрутдинов оказался успешнее в поиске возлюбленной. Он провел свидания с Олесей Романо и Маргаритой Гавриловой. Последней шоумен отдал предпочтение и надел на ее шею колье-иммунитет. Для звездного холостяка и его оставшейся команды проект продолжится в Москве.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова потеряла себя в платье с глубоким вырезом.