«Я елочка, или рыбка, или русалка?» Бузова потеряла себя в платье с глубоким вырезом

Ольга Бузова выложила в сторис своего Instagram-аккаунта видео, на котором предстала в длинном платье изумрудного цвета с глубоким вырезом на груди. Она сообщила, что будет в нем во время съемок финала конкурса «Человек года» на «Доме-2».

«Такой вот у меня образ. Мы не можем понять: я елочка, или рыбка, или русалка или гуппи?» – сказала Бузова, снимая себя по пояс.

Певица также показала, как выглядит в платье в полный рост. Для этого она сняла себя на телефон, позируя у зеркала. Ролик знаменитость завершила воздушным поцелуем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова удивила всех своим нарядом на премии «Золотой хит». На церемонии она появилась практически в купальнике.