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«Я елочка, или рыбка, или русалка?» Бузова потеряла себя в платье с глубоким вырезом

, 23:09 | Игорь Рязов Видео 690

Популярная певица показала на видео наряд, в котором примет участие в церемонии «Человек года» на «Доме-2».

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 711

Ольга Бузова выложила в сторис своего Instagram-аккаунта видео, на котором предстала в длинном платье изумрудного цвета с глубоким вырезом на груди. Она сообщила, что будет в нем во время съемок финала конкурса «Человек года» на «Доме-2».

«Такой вот у меня образ. Мы не можем понять: я елочка, или рыбка, или русалка или гуппи?» – сказала Бузова, снимая себя по пояс.

Певица также показала, как выглядит в платье в полный рост. Для этого она сняла себя на телефон, позируя у зеркала. Ролик знаменитость завершила воздушным поцелуем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова удивила всех своим нарядом на премии «Золотой хит». На церемонии она появилась практически в купальнике.

Тема:
Ольга Бузова 711
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