Власти Сирии призвали Совет Безопасности ООН запретить «Белые каски» и перекрыть организации финансирование. Это позволит остановить съемку постановочных видео о химатаках, которые якобы сирийское правительство проводит против населения.

Одна из новых провокаций, по информации Дамаска, готовится на севере провинции Идлиб. Ситуация там сейчас и так накалена до предела — в регионе сосредоточены основные силы оставшихся в стране боевиков.

Они постоянно обстреливают мирные кварталы — за последнее время погибли 70 человек. Некоторые населенные пункты и вовсе стерты с лица земли. Оставшиеся — на краю гуманитарной катастрофы. Уже несколько лет там нет чистой воды, а продукты — в дефиците.