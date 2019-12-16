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  4. Сирия призвала ООН перекрыть финансирование «Белых касок»

Сирия призвала ООН перекрыть финансирование «Белых касок»

, 7:39 Эфирная новость 22

Это позволит остановить съемку постановочных видео о химатаках, которые якобы сирийское правительство проводит против населения.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Juma Mohammad, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4486

Власти Сирии призвали Совет Безопасности ООН запретить «Белые каски» и перекрыть организации финансирование. Это позволит остановить съемку постановочных видео о химатаках, которые якобы сирийское правительство проводит против населения.

Одна из новых провокаций, по информации Дамаска, готовится на севере провинции Идлиб. Ситуация там сейчас и так накалена до предела — в регионе сосредоточены основные силы оставшихся в стране боевиков.

Они постоянно обстреливают мирные кварталы — за последнее время погибли 70 человек. Некоторые населенные пункты и вовсе стерты с лица земли. Оставшиеся — на краю гуманитарной катастрофы. Уже несколько лет там нет чистой воды, а продукты — в дефиците.

Тема:
Война в Сирии 4486
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