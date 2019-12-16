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  4. Миллионы детей по всей России творят новогоднюю сказку своими руками

Миллионы детей по всей России творят новогоднюю сказку своими руками

, 9:52 Эфирная новость 55

Десятилетний Кирилл из Владивостока помогает первоклассникам с домашним заданием, а Арина из Краснодара делает новогодние украшения.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Своими руками творят новогоднюю сказку миллионы детей по всей России. Так, десятилетний Кирилл из Владивостока помогает первоклассникам с домашним заданием, а Арина из Краснодара делает новогодние украшения, чтобы накопить на подарок сестре.

Каждый день после школы Арина берет в руки ножницы и бумагу. В маленьком южном поселке, где снег то не каждый год видят, девочка создает зимнюю сказку. Сначала — для соседей по дому.

Откликнулись не только соседи, но и жители микрорайона, которые давно приметили необычно украшенный подъезд и которые помнят, что такое новогодняя игрушка, сделанная своими руками.

Роман Ишмухаметов о детях, которые сами исполняют желания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как украсить новогоднюю елку, чтобы обрести счастье в год Белой металлической крысы.

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