«Ищу сексуального интеллектуала»: Лада Дэнс рассказала, за кого готова выйти замуж

Эстрадная и джазовая певица Лада Волкова, более известная как Лада Дэнс, в интервью Starhit рассказала, кто может претендовать на ее сердце. 50-летняя артистка призналась, что готова пойти под венец, если будет чувствовать, что мужчина, который находится рядом, по-настоящему ее любит.

«Безусловно, отвечу взаимностью, но все же хотелось бы, чтобы его чувства были сильнее», — поделилась знаменитость.

В беседе с журналистами Лада Дэнс также описала портрет идеального избранника. По словам звезды, она видит рядом с собой разумного, зрелого и сексуального мужчину.

«Мечтаю о второй половинке — не просто супруге, а настоящем партнере по жизни. Другими словами, ищу зрелого, мудрого, щедрого и сексуального интеллектуала», — пояснила светская львица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ладу Дэнс раскритиковали за слишком перекаченные губы.