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«Ничего не делала с лицом»: Светлана Дружинина оправдалась перед Эвелиной Хромченко

, 14:56 | Мия Субботина 39

Режиссеру культового фильма «Гардемарины, вперед!» исполнилось 84 года.

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Гостем нового выпуска передачи «Модный приговор» на федеральном канале 16 декабря стала режиссер Светлана Дружинина, создательница культовых «Гардемаринов, вперед!». Женщина решила отпраздновать свой день рождения в студии «Модного приговора».

Ведущая Эвелина Хромченко отметила, что народная артистка была ее предшественницей. Она еще в 1962 году в роли красавицы Анфисы в фильме «Девчата», ловко давала уроки стиля новому начальнику лесозаготовительного предприятия, заломив ему шляпу по моде и наклонив ее вбок.

«А головной убор, между прочим, так не носят», — говорила она.

Кадр из х/ф «Девчата»

По словам 84-летней Дружининой, ее героиня полностью отражала ее настоящий стиль в молодости. А примером для подражания у советской актрисы была Марлен Дитрих.

Известно, что с Дружининой никогда не работали профессиональные стилисты и визажисты, она сама подбирала себе одежду, макияж и прическу. Причем делала это так профессионально, что к ее помощи прибегали даже такие прославленные актрисы, как Людмила Гурченко.

Эвелина Хромченко отметила, что в свои 84 года Светлана Дружинина выглядит очень хорошо и на редкость моложаво. Звезда поспешила оправдаться и заверить ведущую «Модного приговора», что не пользовалась никакими косметологическими процедурами.

«Все меня спрашивают про подтяжки и осторожно осматривают меня. Но у меня нет ни одной подтяжки! Я ничего не делала со своим лицом», — признается звезда.

А ее муж кинооператор Александр Мукасей заметил, что весь секрет молодости жены кроется в нем.

«У нее есть любимый муж!» — ответил он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эвелина Хромченко высказалась о мимических морщинках.

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