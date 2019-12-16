«Ничего не делала с лицом»: Светлана Дружинина оправдалась перед Эвелиной Хромченко

Гостем нового выпуска передачи «Модный приговор» на федеральном канале 16 декабря стала режиссер Светлана Дружинина, создательница культовых «Гардемаринов, вперед!». Женщина решила отпраздновать свой день рождения в студии «Модного приговора».

Ведущая Эвелина Хромченко отметила, что народная артистка была ее предшественницей. Она еще в 1962 году в роли красавицы Анфисы в фильме «Девчата», ловко давала уроки стиля новому начальнику лесозаготовительного предприятия, заломив ему шляпу по моде и наклонив ее вбок.

«А головной убор, между прочим, так не носят», — говорила она.

Кадр из х/ф «Девчата»

По словам 84-летней Дружининой, ее героиня полностью отражала ее настоящий стиль в молодости. А примером для подражания у советской актрисы была Марлен Дитрих.

Известно, что с Дружининой никогда не работали профессиональные стилисты и визажисты, она сама подбирала себе одежду, макияж и прическу. Причем делала это так профессионально, что к ее помощи прибегали даже такие прославленные актрисы, как Людмила Гурченко.

Эвелина Хромченко отметила, что в свои 84 года Светлана Дружинина выглядит очень хорошо и на редкость моложаво. Звезда поспешила оправдаться и заверить ведущую «Модного приговора», что не пользовалась никакими косметологическими процедурами.

«Все меня спрашивают про подтяжки и осторожно осматривают меня. Но у меня нет ни одной подтяжки! Я ничего не делала со своим лицом», — признается звезда.

А ее муж кинооператор Александр Мукасей заметил, что весь секрет молодости жены кроется в нем.

«У нее есть любимый муж!» — ответил он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эвелина Хромченко высказалась о мимических морщинках.