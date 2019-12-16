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  4. Городской суд Петербурга оставил в силе арест историка Олега Соколова

Городской суд Петербурга оставил в силе арест историка Олега Соколова

, 13:19 | Алиса Маркова Срочная новость 29

Доцент обвиняется в убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ.

Тема:
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Городской суд Санкт-Петербурга оставил без изменений постановление Октябрьского районного суда Северной столицы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Соколова. Доцент обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 Уголовного кодекса России. Его обвиняют в убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.

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