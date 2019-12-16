Городской суд Петербурга оставил в силе арест историка Олега Соколова

Городской суд Санкт-Петербурга оставил без изменений постановление Октябрьского районного суда Северной столицы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Соколова. Доцент обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 Уголовного кодекса России. Его обвиняют в убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко.