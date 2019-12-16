«Философское и патриотическое»: Стас Михайлов охарактеризовал свое творчество

Известный российский певец Стас Михайлов считает сильными сторонами своего творчества «философское и патриотическое направления». Об этом музыкант и автор песен рассказал в интервью интернет-порталу WomanHit.

«У меня определенно нет любимого альбома, но одной из сильных сторон своего творчества я считаю философское и патриотическое направление. Со сцены очень хорошо чувствуется, как мой слушатель принимает и откликается на эту часть творчества», — сказал Михайлов.

Он также раскрыл секрет о том, как рождаются его хиты. По его словам, вдохновение — это не всегда что-то возвышенное. Стихотворные строчки или мелодия могут прорасти из разных переживаний и эмоций, и случиться это может внезапно, в любой момент.

«Могу лететь в самолете, и вдруг на ум приходят какие-то строки, какая-то мысль, которую я тут же записываю, получается стихотворение, так же приходит и музыка», — рассказал артист.

Михайлов говорит, что пел сколько себя помнит. Стихи писать тоже начал еще в детстве, а когда научился играть на гитаре, попробовал сочинять песни.

«Все мои близкие знают, что сцена для меня все! Это моя жизнь, мой воздух!», — признался музыкант.

Ранее в интервью 5-tv.ru Стас Михайлов рассказал, как ощущает себя после того, как отметил 50-летний юбилей.