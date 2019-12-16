  1. Пятый канал
  4. По году колонии за каждый украденный миллиард: за что осужден экс-министр финансов Подмосковья

По году колонии за каждый украденный миллиард: за что осужден экс-министр финансов Подмосковья

, 19:38 Эфирная новость 37

Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов получил по приговору Басманного суда столицы 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Александр Щербак, 5-tv.ru

Год колонии за каждый украденный из бюджета миллиард рублей получил сегодня бывший министр финансов Московской области. А добычей стали 14 миллиардов рублей. Алексей Кузнецов оказался эдаким эталонным коррупционером — похищенные за восемь лет работы в подмосковном правительстве деньги, он тратил на особняки за границей, предметы искусства и на прихоти супруги, Жанны Буллок, которая до сих пор в бегах. Корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Ольков о наказании и преступлении. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что экс-министр Подмосковья выдавал себя во Франции за жертву политического преследования.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
62.77
0.22 69.94
0.08
Гороскоп на 16 декабря: Солнце в Стрельце — время для загадывания желаний

Последние новости

21:05
Как ОЗХО подделывала доказательства о «химатаке» в сирийской Думе
20:54
Россияне пили чай с веществом, запрещенным Стокгольмской конвенцией
20:43
Дизайнер Альбина Белая рассказала, как стоит одеваться «дамам в возрасте»
20:29
Медведчук: у Зеленского нет политической воли и он продолжает политику Порошенко
20:13
Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием 16-летнего экс-хоккеиста СКА
20:03
Владимир Путин заявил об укреплении позиций РФ на глобальном рынке вооружения

Сейчас читают

«Как же дети быстро растут»: Юлия Барановская показала повзрослевшую дочь
Мазаев назвал первый концерт Носкова после инсульта жалким зрелищем
Гороскоп на 16 декабря: Солнце в Стрельце — время для загадывания желаний

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]