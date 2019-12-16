По году колонии за каждый украденный миллиард: за что осужден экс-министр финансов Подмосковья

Год колонии за каждый украденный из бюджета миллиард рублей получил сегодня бывший министр финансов Московской области. А добычей стали 14 миллиардов рублей. Алексей Кузнецов оказался эдаким эталонным коррупционером — похищенные за восемь лет работы в подмосковном правительстве деньги, он тратил на особняки за границей, предметы искусства и на прихоти супруги, Жанны Буллок, которая до сих пор в бегах. Корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Ольков о наказании и преступлении. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что экс-министр Подмосковья выдавал себя во Франции за жертву политического преследования.