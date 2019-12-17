  1. Пятый канал
  4. Кейт Миддлтон уличили в копировании стиля Грейс Келли

Кейт Миддлтон уличили в копировании стиля Грейс Келли

, 5:16 | Василий Заика Видео 24

Сходство герцогини Кембриджской с княгиней было замечено во время предновогоднего дипломатического приема в Букингемском дворце.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / I-Images, Rota

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон была уличена британскими подданными в копировании стиля Грейс Келли. Сходство герцогини Кембриджской с известной княгиней было замечено во время традиционного предновогоднего дипломатического приема в Букингемском дворце.

Для мероприятия, на которое Елизавета II пригласила около тысячи гостей, Кейт Миддлтон выбрала длинное бархатное платье. Наряд исключительно подчеркивал фигуру герцогини и выделял ее из массы гостей.

На голове супруги принца Уильяма была надета знаменитая тиара. Слева на ее груди сиял Викторианский орден. На руке Кейт Миддлтон присутствующие заметили роскошное кольцо с бриллиантом.

К слову, королева Великобритании Елизавета II появилась перед гостями в белом платье и в созданной в России тиаре «Владимирская». Обладателем драгоценного головного украшения ранее была супруга наследника Александра II Мария Павловна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Кейт Миддлтон зачастила в роддом.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.77
0.22 69.94
0.08
Гороскоп на 17 декабря: Меркурий силен в знаке Весов

Последние новости

6:09
Не менее 14 горняков погибли после выброса газа на угольной шахте в Китае
6:00
Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки
5:47
Россия и Китай предложили ослабить санкции в отношении КНДР
5:32
«Это удача»: Татьяна Навка об участии Алины Загитовой в своем ледовом шоу
5:16
Кейт Миддлтон уличили в копировании стиля Грейс Келли
5:00
Секреты макияжа: Как придать лицу естественное сияние

Сейчас читают

Гороскоп на 17 декабря: Меркурий силен в знаке Весов
«Так держать!»: Сильно похудевшая Лолита восхитила поклонников
Лариса Вербицкая призналась, что не покупает вещи в магазинах

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]