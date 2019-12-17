Кейт Миддлтон уличили в копировании стиля Грейс Келли

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон была уличена британскими подданными в копировании стиля Грейс Келли. Сходство герцогини Кембриджской с известной княгиней было замечено во время традиционного предновогоднего дипломатического приема в Букингемском дворце.

Для мероприятия, на которое Елизавета II пригласила около тысячи гостей, Кейт Миддлтон выбрала длинное бархатное платье. Наряд исключительно подчеркивал фигуру герцогини и выделял ее из массы гостей.

На голове супруги принца Уильяма была надета знаменитая тиара. Слева на ее груди сиял Викторианский орден. На руке Кейт Миддлтон присутствующие заметили роскошное кольцо с бриллиантом.

К слову, королева Великобритании Елизавета II появилась перед гостями в белом платье и в созданной в России тиаре «Владимирская». Обладателем драгоценного головного украшения ранее была супруга наследника Александра II Мария Павловна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Кейт Миддлтон зачастила в роддом.