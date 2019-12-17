Не менее 14 горняков погибли после выброса газа на угольной шахте в Китае. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Известно, что ЧП произошло ночью в китайской провинции Гуйчжоу. Предварительно, в шахте во время ЧП находились 23 человека. На поверхность удалось выбраться семерым, еще двое остаются заблокированными под землей.

На месте происшествия работают экстренные службы, представители местного правительства, а также различных ведомств.

Ведется расследование обстоятельств и причин произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ЧП на шахте ООО «Яреганефть» в Коми.