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Не менее 14 горняков погибли после выброса газа на угольной шахте в Китае

, 6:09 | Светлана Шевченко 2

На поверхность удалось выбраться семерым, еще двое остаются заблокированными под землей.

Фото: www.globallookpress.com / Ou Dongqu, 5-tv.ru

Не менее 14 горняков погибли после выброса газа на угольной шахте в Китае. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Известно, что ЧП произошло ночью в китайской провинции Гуйчжоу. Предварительно, в шахте во время ЧП находились 23 человека. На поверхность удалось выбраться семерым, еще двое остаются заблокированными под землей.

На месте происшествия работают экстренные службы, представители местного правительства, а также различных ведомств.

Ведется расследование обстоятельств и причин произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ЧП на шахте ООО «Яреганефть» в Коми.

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