Скарлетт Йоханссон предстала перед поклонниками в платье российского дизайнера

Наряд российского дизайнера Александра Терехова выбрала для выхода в свет Скарлетт Йоханссон. Голливудская звезда появилась на телешоу Saturday Night Live в усыпанном кристаллами платье в пол с разрезом от бедра. Кадры из ее фотосессии для шоу опубликовал сам модельер.

Instagram @terekhovofficial

Не исключено, что броским одеянием Йоханссон решила впечатлить возлюбленного — сценариста Saturday Night Live Колина Джоста. В 2017 году актриса перестала скрывать отношения с комиком.

Платья от молодого кутюрье Терехова не первый раз привлекают внимание западных селебрити. Как уточняет портал Teleprogramma.pro, с 2006 по 2009 год Александр был единственным российским дизайнером, который представлял коллекции одежды на неделях моды в Нью-Йорке. А девять лет назад его бренд стал частью холдинга «Русмода». Модели от Терехова предпочитают и российские знаменитости: Светлана Бондарчук, Рената Литвинова, Полина Гагарина, Сергей Шнуров и другие звезды кино и эстрады.

Ранее 5-tv.ru писал, что вышел первый официальный трейлер фильма «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли.