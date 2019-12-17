Астролог рассказала, как 17 декабря удержать удачу

Ведический астролог Яна Ваганова, в Instagram-рубрике «Удача каждый день» рассказала, как магия звезд поможет удержать фортуну в День Марса и созвездия Магха.

Астролог убеждена, что королевское созвездие внесет свои изменения 17 декабря. Не игнорируйте желание выделиться и показать себя во всей красе. Старайтесь зарекомендовать себя перед начальством в лучшем свете, но не переусердствуйте.

Instagram @yanavaganova_astrolog

«В этот день благоприятно вспоминать предков, задачка со звездочкой, поставить в церкви свечку „За упокой“ и поблагодарить за то, что имеете. Для лечения день не подходит, а вот маникюр сделать отлично. Сегодня удача от предков и яркого образа» — пишет Ваганова в Instagram.

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