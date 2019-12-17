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Депутат ЗакСа Ленобласти задержана по подозрению в мошенничестве

, 16:54 | Анастасия Игонина Видео 138

Елена Маханек подозревается в соучастии в присвоении 20 миллионов рублей, принадлежащих дочерней компании «Газпрома».

Фото: ЗакС Ленобласти

Депутата Законодательного собрания Ленинградской области задержали в Петербурге. Елену Маханек подозревают в мошеннических действиях.

По сообщению пресс-службы Следственного комитета Северной столицы, женщина была одной из участниц схемы финансовой махинации в декабре 2013 года. Предположительно, в мошенничестве также принимали участие замдиректор по капитальному строительству ОАО «Газпром газораспределение» Олег Коваль и гендиректор ООО «Межрегионстрой» Александр Шульга. У дочерней компании «Газпрома» было похищено более 20 миллионов рублей.

Согласно предварительной информации, мужчины заключили два договора подряда между своими организациями на сумму порядка 70 миллионов рублей. За якобы выполняемые работы предприятие Шульги получило порядка 53 миллионов рублей.

«17 декабря Маханек, являющаяся депутатом Законодательного собрания Ленинградской области, следователями совместно с сотрудниками регионального УФСБ задержана в качестве подозреваемой, решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения», — говорится на сайте СК РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что при строительстве порта под Калининградом было похищено 1,6 миллиарда рублей.

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