Гороскоп на 18 декабря: Кому на убывающей Луне пора писать свою историю успеха

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 декабря. В этот день звезды советуют Рыбам подключить свою творческую жилку во всех делах. Овнам рекомендуется довериться себе, чтобы понять свои ближайшие действия. Девам нужно посмотреть в лицо своим страхам, а доброта и сострадание помогут им вырваться из «тюрьмы», в которой они очутились.

♈ Овен

Как первый знак зодиака, вы гордитесь своей инициативностью и активностью. На этой неделе не забывайте о своих сильных сторонах и держите ухо востро, чтобы не упустить внезапно появившуюся возможность. Ответ на вопрос «Что дальше?» заключается в том, чтобы извлечь выгоду из предоставленных шансов. Пусть неизвестность вас не пугает — доверьтесь себе и шагните вперед, чтобы осознать, что в жизни вам нужно.

Космический совет: ловите момент.

♉ Телец

Вечные трудяги Тельцы, не забывайте и об эстетике жизни, творчестве, которое позволяет вам отдохнуть от бешеного рабочего ритма. Вы являетесь проводниками творчества, так что не забывайте, зарабатывая себе на хлеб с маслом, вдохновлять и окружающих. Однако если вы чувствуете измотанность и вам не до «лирики», обязательно возьмите паузу, чтобы восстановиться.

Космический совет: найдите время на творчество и вдохновите окружающих.

♊ Близнецы

Звезды приготовили Близнецам нелегкий выбор: волочиться в толпе неуверенных в себе людей, довольствуясь текущими обстоятельствами, или набраться храбрости, которой, кстати, у вас не занимать, и выступить вперед и вверх. Именно смелость и решимость помогает добиться исполнения мечты, так что не робейте, а действуйте. Вселенная, в свою очередь, поддержит ваши позитивные намерения и откроет новые пути. Держите в голове весь день, что-то, что вы делаете сейчас, в конечном итоге определит ваше будущее.

Космический совет: что вы делаете прямо сейчас, в конечном итоге определит ваше будущее.

♋ Рак

Раки, вы в трех секундах от чуда! Но из-за вечных сомнений хотите сдаться сейчас? Последние этапы проекта обычно самые утомительные. Вот, что нужно зарубить себе на носу, когда вы приближаетесь к финишной черте: у вас есть все, что нужно, чтобы победить — с поддержкой извне или без нее. Доверьтесь себе и мудрости Вселенной. Как только вы пройдете это испытание, вам откроются новые дороги.

Космический совет: прочь сомнения — доверьтесь интуиции и бесконечной мудрости Вселенной.