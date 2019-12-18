Гороскоп на 18 декабря: Кому на убывающей Луне пора писать свою историю успеха

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 декабря. В этот день звезды советуют Рыбам подключить свою творческую жилку во всех делах. Овнам рекомендуется довериться себе, чтобы понять свои ближайшие действия. Девам нужно посмотреть в лицо своим страхам, а доброта и сострадание помогут им вырваться из «тюрьмы», в которой они очутились.
♈ Овен
Как первый знак зодиака, вы гордитесь своей инициативностью и активностью. На этой неделе не забывайте о своих сильных сторонах и держите ухо востро, чтобы не упустить внезапно появившуюся возможность. Ответ на вопрос «Что дальше?» заключается в том, чтобы извлечь выгоду из предоставленных шансов. Пусть неизвестность вас не пугает — доверьтесь себе и шагните вперед, чтобы осознать, что в жизни вам нужно.
Космический совет: ловите момент.
♉ Телец
Вечные трудяги Тельцы, не забывайте и об эстетике жизни, творчестве, которое позволяет вам отдохнуть от бешеного рабочего ритма. Вы являетесь проводниками творчества, так что не забывайте, зарабатывая себе на хлеб с маслом, вдохновлять и окружающих. Однако если вы чувствуете измотанность и вам не до «лирики», обязательно возьмите паузу, чтобы восстановиться.
Космический совет: найдите время на творчество и вдохновите окружающих.
♊ Близнецы
Звезды приготовили Близнецам нелегкий выбор: волочиться в толпе неуверенных в себе людей, довольствуясь текущими обстоятельствами, или набраться храбрости, которой, кстати, у вас не занимать, и выступить вперед и вверх. Именно смелость и решимость помогает добиться исполнения мечты, так что не робейте, а действуйте. Вселенная, в свою очередь, поддержит ваши позитивные намерения и откроет новые пути. Держите в голове весь день, что-то, что вы делаете сейчас, в конечном итоге определит ваше будущее.
Космический совет: что вы делаете прямо сейчас, в конечном итоге определит ваше будущее.
♋ Рак
Раки, вы в трех секундах от чуда! Но из-за вечных сомнений хотите сдаться сейчас? Последние этапы проекта обычно самые утомительные. Вот, что нужно зарубить себе на носу, когда вы приближаетесь к финишной черте: у вас есть все, что нужно, чтобы победить — с поддержкой извне или без нее. Доверьтесь себе и мудрости Вселенной. Как только вы пройдете это испытание, вам откроются новые дороги.
Космический совет: прочь сомнения — доверьтесь интуиции и бесконечной мудрости Вселенной.
♌ Лев
Индийский философ, известный сторонник йоги Садхгуру как-то отметил, что «нет такого понятия, как баланс между рабочим и личным — это все жизнь. Баланс должен быть внутри вас». Львы, пусть перекалибровка на базовом уровне станет приоритетом на данном этапе. Смотреть в себя всегда нелегко, не так ли? Это открывает нам не самые приятные истины, от которых мы убегали. Сделайте это все равно, посмотрите правде в глаза. Но при этом не стоит заниматься самоуничижением — просто сделайте выводы и действуйте.
Космический совет: сначала найдите баланс внутри себя.
♍
Дева
Посмотрите в лицо своим страхам. Хватит боятся — ведь они отравляют жизнь. Просто сядьте и проанализируйте, почему они до сих пор тревожат и не дают наслаждаться жизнью. Вы позволили фобиям завладеть собой, значит только вы в силах отпустить их. Если вы что-то материальное потеряли в последнее время — это знак, который демонстрирует ваше преображение.
Космический совет: посмотрите в лицо своим страхам.
♎ Весы
Какое прекрасное чувство — быть в нужном месте в нужное время! Работа, которую вы делаете, приносит вам успех, признание и силу, не говоря уже о финансовой стабильности, что когда-то казалось недостижимым. Данный период в вашей жизни очень интересен, так как сочетает в себе реализацию и ваших творческих, и предпринимательских талантов. Чтобы удержаться на этой волне удачи, нужно продолжать балансировать. Не позволяйте плотному графику мешать вам саморазвиваться и делиться своим позитивом с миром.
Космический совет: вы пишете историю успеха.
♏ Скорпион
Любвеобильные Скорпионы, не забывайте отделять «мух от котлет», а именно не путайте личное с рабочим. Четко определите для себя, сколько времени в день от вас требуется концентрация для выполнения своих профессиональных обязанностей, без отвлечения на послания любимому или любимой. Это важно, иначе гнев начальства будет неминуем, а ваша тринадцатая зарплата или предновогодняя премия окажутся под большим вопросом.
Космический совет: сосредоточьтесь на работе, чтобы получить предновогоднюю премию.
♐ Стрелец
Среди всех прочих знаков зодиака — вы один из главных лидеров. Вас также отличает неимоверное стремление к справедливости и честности. Если среди ваших подчиненных или близких вдруг замаячили сомнения по поводу принятого вами решения, даже не обращайте внимания. Именно вы несете «знамя», за которым следуют все остальные. Не изменяйте себе и своим принципам.
Космический совет: не изменяйте своим принципам.
♑ Козерог
Всемирно известный писатель и философ Робин Шарма однажды сказал, что «нужно потерпеть неудачу, чтобы победить». «И чем быстрее вы проиграете, тем быстрее вы узнаете, что именно вам нужно сделать, чтобы победить», — уверен он. Так что тупик, в который, как вам, Козероги, сейчас кажется, вы попали, на деле является прекрасной возможностью ускориться в продвижении к цели. Главное, не сдавайтесь.
Космический совет: переживите неудачу, чтобы затем победить
♒ Водолей
Представителям этого водного знака зодиака придется взять себя в рамки, чтобы добиться результата. Разумное планирование, четкое выполнение задуманного — вот ваши лучшие друзья. Как только вы станете существовать по такой схеме, Вселенная откроет новые горизонты.
Космический совет: разумно планируйте свое время и силы.
♊ Рыбы
Рыбы, раз уж вы ощущаете себя таким креативным, направьте эту творческую струю во все ваши проекты. Именно пребывая в этом состоянии вы сможете легко найти решение, которое так долго искали. Сейчас идеальное время для привлечения инвестиций в ваши идеи, ведь вы буквально излучаете позитив.
Космический совет: излучайте позитив, и это привлечет деньги в ваши проекты.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 декабря.