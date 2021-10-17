День отца: какие знаки зодиака становятся лучшими папами на свете

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Сергей Зеленский
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Наиболее ответственными оказываются представители стихий Земли и Воды.

День отца: какие знаки зодиака становятся лучшими папами на свете

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Michaela Begsteiger, Vadim Nekrasov, Andrey Arkusha, Karsten Koch, Bernhard Classen, Anna Ponomareva, CHROMORANGE / Bilderbox

Астрологи пришли к выводу, что ответственность отца за своих детей напрямую зависит от знака зодиака, под которым родился мужчина. Безусловно, нельзя обвинить в меньших отцовских чувствах кого-то, кто родился под другим созвездием, но специалисты все же выявили некоторую закономерность. в честь Дня отца, который отмечается  впервые в России, 5-tv.ru приводит подборку лучших пап среди знаков зодиака 

Телец

Эти представители стихии Земли — как каменная скала для своих чад, и не важно, в каком возрасте. Такие мужчины спокойны и уравновешены, и делают все, чтобы у их детей было все необходимое. С раннего детства такой папа объясняет малышам, «что такое хорошо, и что такое плохо», прививает любовь к труду, чтобы те ценили заработанные деньги.

Рак

Такие отцы — очень чуткие и ласковые. Сколько бы ни исполнилось их отпрыскам лет, они продолжают считать их малышами и трогательно заботиться, особенно, о дочках. Семья для отца-Рака — этой своеобразный бастион, который он охраняет от внешних факторов всю жизнь, и вкладывает в своих родных все время, эмоции и финансы.

Дева

Зачастую мужчины этого знака зодиака уже в довольно зрелом возрасте принимают решение завести ребенка. Такое поведение объясняется просто — сначала нужен достойный материальный фундамент, чтобы чадо было обеспечено всем необходимым. Однако отцы-Девы часто «перегибают палку», проявляя гипертрофированную заботу и лишают ребенка собственного выбора.

Козерог

Такие отцы весьма демократичны в воспитании своих отпрысков, и даже дают им свободу действий уже в юном возрасте. Но мудрость Козерогов в том, что они всегда ставят себя так, что являются авторитетом для ребенка. А потому подрастающее поколение хоть и довольно рано начинает предпринимать самостоятельные шаги, всегда обращается за советом к папе-Козерогу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трех знаках зодиака, которые не свяжут себя узами брака раньше 30 лет.

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Как умерли в прошлой жизни представители разных знаков зодиака

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